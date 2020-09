Feuer im Aldi-Markt schnell gelöscht

Gescher. Brand im Aldi-Markt an der Fabrikstraße: Im Küchenbereich des Aufenthaltsraumes gab es am Donnerstag in der Mittagszeit ein Feuer. Der Löschzug Gescher und der Einsatzleitwagen aus Hochmoor rückten aus. Bei Eintreffen der Wehr hatten die Mitarbeiter den Markt bereits geräumt. „Das war vorbildlich“, lobte Einsatzleiter Stefan Theßeling. Ein Trupp unter Atemschutz ging in das Gebäude und konnte den Brand schnell löschen. Anschließend wurde das Gebäude belüftet. Die Decke wurde sicherheitshalber mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester überprüft. Als Brandursache vermutet Theßeling einen technischen Defekt. Nach gut einer Stunde war der Feuerwehreinsatz beendet. Foto: J. Schroer

Von Allgemeine Zeitung