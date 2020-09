Norma will nach Hochmoor

Hochmoor. Seit Jahren gibt es Bemühungen um die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes in Hochmoor, nun könnte es klappen: Der Discounter Norma will im Bereich Kardinal-von-Galen-Straße/Velener Straße einen Markt mit 1100 Quadratmeter Verkaufsfläche realisieren. Die Pläne dafür stellten die Norma-Mitarbeiter Alexander Thelen und Martin Bremen am Mittwochabend im Bezirksausschuss vor – und ernteten viel Applaus, auch von den Zuschauern. Davon waren viele in die Sporthalle gekommen, die im Gebiet Landsbergstraße bauen und möglichst noch in diesem Jahr anfangen möchten, um Anspruch auf Baukindergeld zu haben. Die Verwaltung werde alles tun, um dies zu ermöglichen, versprach Bürgermeister Thomas Kerkhoff. Das Ziel sei aber „sportlich“, weil zur Realisierung der erforderlichen Lärmschutzwand noch Vorfragen zu klären seien. Am Ende befürwortete der Bezirksausschuss das Norma-Vorhaben einstimmig und verwies das Thema an den Bauausschuss, der am 7. Oktober tagen wird.

Von Jürgen Schroer