Überwachungskamera von der Wand gerissen

Gescher. Drei Diebe haben in der Nacht zum Montag in Gescher eine Überwachungskamera von einer Wand gerissen. Gegen 0.10 Uhr kamen sie mit einem roten Nageleisen ausgestattet zu einem Verbrauchermarkt am Westfalenring. Zwei Täter machten sich an der Technik zu schaffen, einer hielt Wache. Der Geschädigte wurde auf die Tat aufmerksam und ging zu seinem Markt. Daraufhin flüchteten die Täter in Richtung Schlesierring. Alle drei Einbrecher trugen dunkle Parkas. Auf dem Nageleisen habe sich ein unbeschädigter Aufkleber, vermutlich mit Strichcode befunden, gab der Zeuge an. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. 02561/9260.

Von Jürgen Schroer