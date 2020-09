Persönliches und Politisches entlockt

Gescher. Die Bürgermeisterkandidaten haben ganz unterschiedliche Lieblingsplätze in Gescher. Karin Ostendorff nennt den eigenen Garten, Anne Kortüm spaziert am liebsten mit Hund Tell über den sogenannten Waldweg, und Klaus Schonnebeck kommt sofort das SPD-Café an der Hauskampstraße in den Sinn. Eineinhalb Stunden lang löcherten Elftklässler der Gesamtschule gestern die drei Bewerber um den Rathaus-Chefsessel, entlockten ihnen Persönliches und Politisches. Vorbereitet hatten die beiden Sowi-Kurse von Ellen Wilms und René Borkert diese Diskussionsrunde im Theater- und Konzertsaal. „Unsere Schüler sind sehr motiviert an dieses Thema herangegangen“, freute sich Wilms. Kein Wunder, denn die jungen Leute dürfen am Sonntag zum ersten Mal wählen.

Von Jürgen Schroer