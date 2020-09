Kinderrechte in Kreidewerken

Aufgrund der aktuellen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie könne diese Aktion leider nicht so umgesetzt werden, wie ursprünglich angedacht. Jedoch habe sich das Jugendwerk Gescher e.V. zusammen mit den Offenen Ganztagsschulen in Gescher und Hochmoor eine Alternative überlegt. Bei einer Kreide- Mitmach-Aktion können sich nun alle Menschen, die aktiv werden möchten, beteiligen, um auch vor Ort nun erstmals im Rahmen einer Veranstaltung des Jugendwerks die Rechte der Kinder mehr ins Bewusstsein aller Menschen zu rücken.

Das Motto des Weltkindertages lautet in diesem Jahr „Kinderrechte – Jetzt erst recht!“. Dieser Tag wird seit Jahren von Unicef, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, gefördert und gestaltet. In mittlerweile mehr als 145 Staaten auf der ganzen Welt werden jedes Jahr neue, kreative Aktionen zu den verschiedenen Rechten der Kinder entwickelt. Mona Romahn: „In diesem Jahr soll zum ersten Mal auch in Gescher dieser Tag gefeiert und genutzt werden, um auf die Rechte aller Kinder aufmerksam zu machen und um Kinder zu fördern und zu stärken.“

Statt eines großen Veranstaltungstages ist nun eine Aktion vom 14. bis zum 20. September geplant. Kinder, Eltern, Vereine und Einrichtungen sind aufgefordert mitzugestalten.

Damit jeder teilnehmen könne und alle die Corona-Schutmaßnahmen einhalten können, bringt das Jugendwerk die Mitmach-Aktion zu den Teilnehmern. Jeder, der aktiv werden möchte, bekommt vom Jugendwerk Gescher e.V. Kreide gestellt. So könne jeder Teilnehmer auf seine individuelle Weise kreativ werden.

Aus einem Lostopf, in dem alle Rechte der Kinder gemischt sind, darf jeder Teilnehmer einen Zettel ziehen. Dann habe er die Aufgabe, zu dem jeweiligen Recht ein möglichst originelles Bild auf der Straße, der Garageneinfahrt oder dem Schulhof zu gestalten. Mona Romahn erläutert dazu: „Ziel ist es, so viele Rechte wie möglich in gemalten Kunstwerken auf den Straßen von Gescher zu sehen und somit Aufmerksamkeit zu schaffen.“ Diese Bilder sollen im Anschluss der Mal-Aktion, die innerhalb der oben angegebenen Woche entstehen können, von den jeweiligen Künstlern fotografiert und beim Jugendwerk eingesendet werden, um am Ende alle Werke in einer großen Collage zusammenfassen zu können. In der Woche nach dem Weltkindertag sollen die gestalteten Kreidewerke präsentiert werden.

7 Alle, die bei der Aktion mitmachen möchten, werden gebeten, sich umgehend bei Anatolij Saimak (Mail: a.saimak@jugendwerk-gescher.de oder Handy: 0157- 366 08 186) zu melden.