Gescher. Unbekannte Täter haben am Freitag in Gescher ein auf „Kipp“ stehendes Fenster für einen Einbruch in ein Wohnhaus genutzt. Der Vorfall muss sich zwischen 11.10 Uhr und 12.15 Uhr auf dem Westfalenring zugetragen haben. Die Täter erbeuteten Schmuck und Uhren. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus, Tel. 02561/9260.

