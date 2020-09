Zwei Corona-Fälle an der Von-Galen-Schule

Gescher (js). Aufregung an der Von-Galen-Schule: Zwei Lehrerinnen an der Grundschule sind positiv auf Covid-19 getestet worden. Darüber hat das Gesundheitsamt am Wochenende die Schulleitung informiert. Die insgesamt 43 Schüler der beiden Klassen, die von diesen Lehrerinnen unterrichtet werden, durften gestern nicht zum Unterricht – sie wurden am Montagnachmittag auf das Virus getestet. Mit den Ergebnissen rechnet Schulleiterin Petra Roters frühestens heute am Spätnachmittag. „Bei negativem Ergebnis dürfen sie voraussichtlich am Mittwoch die Schule wieder besuchen“, so Roters. Die beiden Lehrerinnen, eine davon aus Gescher, befinden sich in häuslicher Quarantäne. „Sie haben keine Symptome, es geht ihnen recht gut“, informierte die Schulleiterin. In Absprache mit dem Gesundheitsamt Borken und dem Ordnungsamt der Stadt Gescher ist die Vorgehensweise beschlossen worden. Alle Von-Galen-Schüler aus den nicht betroffenen Klassen konnten gestern wie gewohnt zum Unterricht erscheinen. Auch Geschwisterkinder der betroffenen Kinder sollen „ganz normal“ zum Unterricht kommen, heißt es. Vom Ergebnis der Tests hängt es ab, wie weiter verfahren wird. „Sollte es positive Testergebnisse bei den Kindern geben, müssen wir kurzfristig entscheiden, wie wir damit umgehen“, kündige Ordnungsamtsleiter Marius Tegeler an. Unabhängig vom Geschehen an der Von-Galen-Schule gibt es einen weitereren Corona-Fall, sodass in Gescher aktuell zwei Personen infiziert sind. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus steigt hier somit auf 60.

Von Jürgen Schroer