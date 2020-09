Im Corona-Jahr kein „Äppelken“

Gescher (js). Der in den Gescheraner Nachbarschaften beheimatete Brauch „Äppelken Popäppelken“ muss im Corona-Jahr 2020 pausieren. „Wir raten dringend davon ab, diese Veranstaltung durchzuführen“, teilte Marius Tegeler vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt Gescher gestern mit. Die Einhaltung der Corona-Regeln sei bei diesem Heischegang der Kinder, die am Michaelistag (29. September) singend von Haus zu Haus ziehen und mit Süßigkeiten belohnt werden, in der Praxis kaum möglich. Auch wenn es formal kein Verbot gebe, empfehle die Stadtverwaltung dringend, auf die Durchführung zu verzichten. „Um sich selbst und andere zu schützen“, so Tegeler. Dies sei so über Oberpräsident Manfred Blesenkemper auch an die Nachbarschaften weitergegeben worden. Foto: Archiv

Von Jürgen Schroer