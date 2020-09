Einbruch in Einfamilienhaus

Gescher. Einbrecher sind in ein Wohnhaus in der Bauerschaft Tungerloh-Pröbsting eingestiegen. Die Täter verschafften sich durch Einschlagen einer Terrassentür Zugang in das Gebäude. Bargeld, ein iPad und Schmuck erbeuteten die Unbekannten. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag vergangener Woche, 7.45 Uhr, bis diesen Montag, 16 Uhr. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise bitte unter Tel. 02561/9260 an die Kripo Ahaus.

Von Allgemeine Zeitung