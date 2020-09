Glückwunsch geht nach Hannover

Gescher. Gebannt hingen die Zuschauer im Theatersaal an den Lippen von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die via Großleinwand zu sehen war: Die erlösenden Worte „Gesamtschule Ghescher“ sprach sie nicht aus. Vielmehr ist die Otfried-Preußler-Schule in Hannover die beste Schule des Jahres 2020 – sie gewinnt den mit 100 000 Euro dotierten Deutschen Schulpreis. Vorher waren bereits die anderen fünf Preisträger bekanntgegeben worden – die Gesamtschule Gescher zählt nicht dazu, erhält aber einen Anerkennungspreis von 5000 Euro und profitiert von der zweijährigen Teilnahme am Schulentwicklungsprogramm des Schulpreises. „Wir freuen uns über das, was wir erreicht haben“, stellte Schulleiter Bernhard Manemann-Kallabis fest und hielt es dabei mit der Bundeskanzlerin, wonach allein die Nominierung schon eine große Auszeichnung sei. Die Jury-Mitglieder des Deutschen Schulpreises, Wolfgang Beutel und Lutz Bessel, überreichten am Ende der online präsentierten Preisverleihung Urkunde und Schild, die dauerhaft an das gute Abschneiden der Gesamtschule Gescher erinnern werden.

Von Jürgen Schroer