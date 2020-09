Gescher. Zu einem „Tier in Not“ wurde die Feuerwehr am Donnerstag gegen 8.10 Uhr gerufen. In einem Haus in der Straße Auf dem Brink war eine Katze in einem Dachfenster im 2. Obergeschoss im Fenster eingeklemmt. Die hinzugerufene Feuerwehr befreite die Katze aus dem Teleskopmast heraus aus ihrer misslichen Lage. Nach etwa 20 Minuten war dieser Einsatz beendet. Foto: FFG

Von Allgemeine Zeitung