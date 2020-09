Jawort in modernem Ambiente

Gescher (js). Ab sofort haben Brautpaare in Gescher ein größeres Angebot bei der Wahl der passenden Location für die standesamtliche Trauung. Die Kunsthalle Hense steht dafür zur Verfügung – Bürgermeister Thomas Kerkhoff und Kunsthallenbetreiber Frank Hense haben gestern den entsprechenden Vertrag unterzeichnet. „Wir haben schon länger über eine Kooperation gesprochen“, so Kerkhoff. Neben dem Rathaus hätten Brautleute bislang die Möglichkeit, sich in den Heimathäusern Gescher und Hochmoor und im Glockenmuseum in eher „gediegenem Ambiente“ trauen zu lassen.

Von Jürgen Schroer