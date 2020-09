Jugendwerk bekommt mehr Personal

Eindringlich führte Ausschussvorsitzender Ansgar Heming (SPD), zugleich Vorsitzender des Jugendwerkes, den Ausschusskollegen vor Augen, dass die personelle Ausstattung des Jugendwerkes – auch im Vergleich mit Nachbarstädten – unzureichend sei. „Die Aufgabenfülle hat zugenommen und lässt sich so nicht mehr bewältigen“, sagte Heming und verwies auf Jugendbüro, Ferienangebote, den Kulturrucksack oder das Projekt „Wir sind Zukunft“. Der Vorstand des Jugendwerkes habe in den vergangenen Jahren immer mehr aufgefangen und zuletzt monatlich oder noch häufiger getagt, ohne allem gerecht werden zu können. Es bestehe Bedarf „für mindestens eine halbe pädagogische Stelle mit Leitungsfunktion im Jugendwerk“. Ergänzend zur Mittelbereitstellung im städtischen Haushalt soll beim Kreis Borken eine Wiederbesetzung der halben Stelle für die aufsuchende Jugendarbeit in Gescher beantragt werden, auch dies sei „dringlich“. Ein zweiter Förderantrag geht an den Landschaftsverband.

Dass Handlungsbedarf besteht, war im Ausschuss unstrittig. Dennoch gab es unterschiedliche Akzente: „Wir unterstützen die beiden Förderanträge“, sagte Bernd Witte (CDU). Seine Fraktion halte den Zeitpunkt für die Bereitstellung von Mitteln aber für verfrüht. Die Aufgabenstellung, ob eher im pädagogischen oder organisatorischen Bereich, müsse klar sein. Die Entscheidung über mehr Geld für mehr Personal solle der neue Rat mit dem Haushalt 2021 treffen. Auch Fraktionskollegin Steffi Pohl pochte auf ein Gesamtkonzept mit konkreter Stellenbeschreibung. Alle anderen Fraktionen verwiesen auf den dringenden Handlungsbedarf. „Die Last ruht auf wenigen Schultern, das geht so nicht weiter“, meinte Rita Hölker (SPD). Die Budget-Aufstockung für das Jugendwerk sei „sinnvoll und richtig“. Diese Auffassung teilten auch UWG, Grüne und FDP, sodass es am Ende eine klare Mehrheit für den Beschlussvorschlag gab.

Nach kurzer Diskussion einstimmig angenommen wurde der Vorschlag für eine Satzungsänderung. Bislang besteht die Mitgliederversammlung des Jugendwerkes zum Großteil aus Mitgliedern des GFBKS. Die sind oft auch Ratsmitglied und zeitlich sehr beansprucht. Die Beteiligung an den Mitgliederversammlungen war deshalb in der Vergangenheit sehr gering. Künftig soll der Fachausschuss nur noch sieben Vereinsmitglieder bestellen, die anderen acht benennt der Rat und ist dabei in der Auswahl frei – es können also auch interessierte Bürger benannt werden, die nicht Rats- oder Ausschussmitglied sind.

Nicht gerüttelt wird an der Regelung, dass der Vorsitzende des GFBKS-Ausschusses auch den Vorsitz im Jugendwerk inne hat.