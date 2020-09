Kombi-Fahrerin nach Unfall gesucht

Gescher. Leichte Verletzungen hat eine 29-Jährige am Samstag in Gescher bei einem Unfall erlitten. Das Geschehen hatte sich gegen 20.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Hofstraße abgespielt. Eine Autofahrerin stieß mit ihrem Fahrzeug gegen einen Einkaufswagen, der wiederum gegen die Gescheranerin prallte. Als die Geschädigte vom Markt aus die Polizei verständigen wollte, entfernte sich die Verursacherin. Sie war circa 45 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, hatte blonde, zu einem Zopf gebundene Haare und war dunkel gekleidet. Die Frau fuhr einen schwarzen Kombi. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus, Tel. 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung