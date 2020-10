Schul-Digitalisierung geht voran

Die Digitalisierung der Schulen sei eine Daueraufgabe, die jetzt so richtig losgehe, freute sich Bürgermeister Thomas Kerkhoff. Wichtig sei dem Schulträger ein einheitliches System an Grundschulen und Gesamtschule, um Kindern den Übergang zu erleichtern. An allen drei Schulen läuft die Ausstattung der Klassenräume mit digitalen Tafeln. Bis Ende nächsten Jahres soll dieses Tafelsystem – auch mit Mitteln aus dem sogenannten Digital-Pakt – flächendeckend installiert sein. sein. An der Oberstufe der Gesamtschule sind iPads ohnehin schon im Einsatz, hier läuft die Finanzierung über die Eltern. Neben den 248 Tablets aus dem Vital.NRW-Programm, so Erste Beigeordnete Kerstin Uphues, sollen bald weitere 115 iPads für Lehrer und 175 Geräte für bedürftige Kinder angeschafft werden; auch hierfür fließen Fördermittel. Administriert wird die gesamte Technik von der EDV-Abteilung der Stadtverwaltung.

„Wir sind in Gescher vergleichsweise weit“, stellte Gesamtschulleiter Bernhard Manemann-Kallabis fest, der bei einem Kongress von Kollegen aus anderen Orten ganz aktuell eher kritische Töne zum Thema Digitalisierung gehört hatte. Da passt auch die Nutzung der neuen Plattform I-Serve ins Bild: Dieser Schulserver ermöglicht interne und externe Kommunikation, zum Beispiel mit Eltern, und bei einem erneuten Lockdown „könnten wir unsere Schüler ganz normal weiter beschulen“, so Manemann-Kallabis.