Feuerwehr muss Einsatzstelle erst suchen

Gescher (ffg). Zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw wurde die Feuerwehr Gescher am Montag um 12.50 Uhr alarmiert. Zunächst war die Einsatzstelle auf der A 31 von Gescher in Fahrtrichtung Oberhausen gemeldet worden. Erste Einsatzkräfte entdeckten jedoch auf diesem Teilstück keinen Unfall, sodass zeitgleich ein Fahrzeug in die andere Fahrtrichtung geschickt wurde. Dieses Einsatzfahrzeug fand schließlich die Einsatzstelle, nachdem es in Ahaus/Legden abgefahren und wieder in Richtung Gescher auf die Autobahn aufgefahren war.

Von Allgemeine Zeitung