In diesem Rahmen haben die Verantwortlichen die bisher gemachten Erfahrungen reflektiert und über die Zeit und Gestaltung der künftigen Gottesdienste in der katholischen Pfarrgemeinde St. Pankratius und St. Marien nachgedacht.

Festgestellt wurde unter anderem, dass die Zahl der teilnehmenden Familien in den vergangenen zwei Jahren immer mehr nachgelassen hat, wie es im Pressetext heißt. Mögliche Gründe dafür wurden diskutiert.

Folgende Neuerungen wird es deshalb im kommenden Jahr geben: Die Uhrzeit am Sonntag wird in der Regel 11 Uhr sein. Aber auch andere Zeiten wie zum Beispiel am Sonntagnachmittag oder frühen Abend werden in die Planung einbezogen.

Eine eigene WhatsApp-Gruppe soll in Zukunft die Handzettel ersetzen. Dazu können sich Familien registrieren und bekommen jeweils die Einladungen und nötige Informationen per WhatsApp. Genauere Informationen dazu folgen.

Am Sonntag (11.10.) geht es los mit dem ersten Gottesdienst nach den Sommerferien, natürlich unter Corona-Bedingungen. Er findet statt um 11 Uhr auf dem Museumshof und hat das Thema „Erntedank“. Jede Familie bringt eine Decke mit und verbleibt während des Gottesdienstes dort, damit die Abstandsregeln eingehalten werden. Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren werden gebeten, an das Mitbringen der Masken zu denken. Sollte es regnen, fällt der Gottesdienst aus, wird aber an einem anderen Termin nachgeholt.