Radfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Gescher. Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am späten Samstagabend (10. 10.) gegen 22.35 Uhr. Ein 56-jähriger Radfahrer aus Gescher befuhr den Grenzlandring (K 49) in Fahrtrichtung Stadtlohner Straße (L 571). Beim Überqueren der Stadtlohner Straße (L 571) kam es zum Zusammenstoß mit einem 21-jährigen Pkw-Fahrer aus Stadtlohn, der die Stadtlohner Straße in Fahrtrichtung Gescher befuhr. Beim Zusammenstoß wurde der 56-jährige Radfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb, wie die Polizei mitteilt. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11 000 Euro. Die Stadtlohner Straße war während der Unfallaufnahme bis 3.45 Uhr gesperrt.

Von Allgemeine Zeitung