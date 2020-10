6000 Stunden Arbeit und 500 Bilder

Andreas Langer, Schriftführer des Vereins, verglich die vollendeten Aktionen des Vereins mit einer Torte: „Unten der Boden mit der Grundlage unseres Planetensystems, oben das Sahnehäubchen, der Geschichtsweg mit den Facetten des Lebens in Gescher von Anfang an bis heute.“ Zusammen mit Beate Heimann, Hubert Effkemann und Christa Rottbeck hatte sich Langer im Rahmen einer Arbeitsgruppe auf den Weg der Vorarbeiten begeben: „Wir hatten viele Ideen, aber keine Vorlage. Wir haben gesucht, gesammelt, gesponnen, geformt, gestrickt und geschmiedet.“

Mit der 31. Arbeitsmatrix war alles bereitet für die Umsetzung der 14 Stationen mit je drei Informationstafeln und einer weiteren Station in Hochmoor. Bedingt durch Corona konnte die Aufstellung der Stationen und die komplette Beschilderung erst in den letzten drei Monaten stattfinden. „Der Geschichtsweg ist eine Leistung der Heimat!“ , rundete Andreas Langer den Dank an alle Beteiligten ab. „40 Monate Bearbeitungszeit, über 6000 Stunden ehrenamtliche Arbeit, 500 Bilder, 100 000 Schriftzeichen und 50 Tonnen Gesamtgewicht“, fasste er am Ende den Weg zur Vollendung in Zahlen.

Hubert Effkemann nannte den Geschichtsweg humorvoll „Fastfood-Geschichtsschreibung“. Die Station am Rathaus, die von Bürgermeister Thomas Kerkhoff und Beate Heimann enthüllt worden waren, nannte Effkemann „Begrüßungsstation“. Zwei weitere Begrüßungsstationen stehen am Museumshof und auf Haus Hall. „Dieser Geschichtsweg erhebt keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit. Dieses Info-System lässt sich bei Bedarf durchaus dynamisch erweitern“, ergänzte Effkemann.

Bürgermeister Thomas Kerkhoff bedankte sich ebenfalls bei allen Beteiligten: „Der Geschichtsweg soll ein Stück Heimat zeigen. Es ist eine deutliche Aufwertung des öffentlichen Raumes“. Jana Ay, Geschäftsführerin Stadtmarketing GmbH, versprach den Planeten- und Geschichtsweg intensiv mit zu bewerben, auch in den Niederlanden.

Ebenso erfreut über die gelungene Fertigstellung zeigten sich auch die Vertreter der Förderer von vital.NRW, Alexander Jaegers, zuständig für das Regionalmanagement, und Anne Trepmann für die Sparkasse Westmünsterland. Pfarrer Hendrik Wenning und Heike Ebbert-Brüggemann, evangelische Diakonin und Prädikantin, segneten den Geschichtsweg anschließend gemeinsam.