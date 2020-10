„Mahmoud Al Karrat ist ein Glücksfall für uns“, sagt Christian Nolte und erinnert sich an die erste Kontaktaufnahme zu seinem Mitarbeiter mit arabischen Wurzeln.

Georg Geiser, der im „Bunten Haus“, einer Einrichtung der Flüchtlingsinitiative in Gescher, aktiv ist, habe dabei eine „Schlüsselrolle“ gespielt. Denn der ehemalige Lehrer habe sich bei Nolte erkundigt, ob Mahmoud Al Karrat ein Praktikum bei ihm absolvieren könne. Al Karrat hat in Syrien Jura studiert, dann als Rechtanwalt gearbeitet und war danach zwölf Jahre bei der staatlichen Versicherung in Syrien beschäftigt.

Als er Christian Nolte vorgestellt wurde, war die Überraschung groß. Denn die beiden Männer hatten sich bereits im Vorfeld getroffen und miteinander gesprochen: bei einem Abschiedsfest der Grundschule, an dem sie beide teilnahmen, weil die Töchter der beiden dieselbe Klasse besuchten.

Christian Nolte zeigte sich sofort beeindruckt von Mahmoud Al Karrat und ermöglichte ihm ein Praktikum in seiner Allianz-Generalvertretung. „Ich habe mich mutig auf das Abenteuer eingelassen“, sagt er. Gleichzeitig habe er damit Neuland innerhalb der Allianz betreten. Nolte ist sehr dankbar für die tatkräftige Unterstützung der Mitarbeiter der Jobcenter der Stadt Gescher und des Kreises Borken. Sie hätten schließlich das Praktikum bewilligt, nachdem Mahmoud Al Karrat einen Integrationskurs und einen Sprachkurs absolviert hat.

Auch hat der Mitarbeiter aus Syrien einen allianzinternen Qualifizierungskurs für Bürokräfte in Köln besucht. „Er hat sich von Anfang an schnell in viele Themen eingearbeitet“, zeigt sich Nolte begeistert.

Aktuell arbeitet Al Karrat daran, Allianz-Prospekte in arabischer Schrift zusammenzustellen. Seine Tastatur an seinem Schreibtisch hat sowohl arabische als auch lateinische Buchstaben.

Seit Beginn dieses Jahres hat Mahmoud Al Karrat eine unbefristete Vollzeitstelle in der Allianz-Generalvertretung von Christian Nolte. Inzwischen beschäftigt Nolte noch einen weiteren Mitarbeiter aus Syrien und hat seine Agentur auch räumlich erweitert.

Aus seiner Heimat Syrien kennt Mahmoud Al Karrat ein gänzlich anderes Versicherungswesen. Maximal drei bis vier verschiedene Versicherungen seien dort üblich: eine Auto- oder Lebensversicherung zum Beispiel. Die Produktvielfalt in Deutschland sei sehr viel größer. „Und wächst bei der Allianz stetig“, wie Nolte ergänzt. Allein im Bereich der Altersvorsorge würde es eine Vielzahl von Bausteinen geben.

Der Bedarf an Versicherungen gerade bei syrischen Kunden sei aktuell sehr groß, weil diese jetzt nach und nach in Deutschland Fuß fassen und sich zum Beispiel als Kaufleute selbstständig machen würden, erläutert Nolte. „Es herrscht Aufbruchstimmung. Es macht Spaß, daran teilzuhaben und die syrischen Kunden dabei begleiten zu dürfen.“ Das bestätigt Mahmoud Al Karrat, der seinem „Mister Chef“ sehr dankbar für das große Vertrauen ist, das er in ihn setzt. Dank seiner Hilfe sei er nun voll und ganz in Deutschland angekommen.