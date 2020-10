Damit im Einsatzfall die verschiedenen Pumpen auf den verschiedenen Fahrzeugen reibungslos von jedem Maschinisten bedient werden können, muss man regelmäßig die Handhabung üben, wie Feuerwehrsprecher Ralf Beuker betont.

Der Maschinist ist bei der Feuerwehr der Fahrer des Einsatzfahrzeuges und unter anderem für die Bedienung der Aggregate wie Stromerzeuger und Pumpen verantwortlich.

Im Freibad konnten alle Pumpen der Feuerwehr Gescher unter verschiedenen Bedingungen beübt werden. Dabei testeten die Kameraden auch das Zusammenspiel der verschiedenen Pumpen bei einer Wasserversorgung über eine weite Wegstrecke, was vor allem bei einem Löscheinsatz im Außenbereich besonders wichtig sein könnte.

Die Schulung fand unter besonderen Hygienebedingungen statt. So war die Teilnehmeranzahl wie auch der Teilnehmerkreis (nur der Zug „Tag“) begrenzt, und die Ausbildung fand an verschiedenen Stationen in kleinen Gruppen im Freien statt. Zudem trugen die Kameraden immer dann eine Maske, wenn sie nicht genügend Abstand einhalten konnten, um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten.

In zwei Wochen findet diese Ausbildung dann noch einmal für den Zug „Nacht“ unter den gleichen Bedingungen statt.

Die Freiwillige Feuerwehr dankte dem Personal des Freibades, dass sie dort die Schulung durchführen konnte.