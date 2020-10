Auch in Gescher auf Diebestour

Gescher. Unter anderem in Gescher, aber auch in Borken, Südlohn, Vreden und Hamminkeln war die Borkenerin soll eine 43-jährige Borkenerin auf Diebestour gewesen sein. Umfangreiche Ermittlungen nach mehreren Einbrüchen hatten die Kriminalinspektion 1 in Borken zu der Frau geführt. Die Borkenerin wird nach derzeitigem Ermittlungsstand für neun Einbruchs- und Diebstahlsdelikte, über das Kreisgebiet verteilt, verantwortlich gemacht, wie die Polizei mitteilte. Bereits im Juli sei die 43-Jährige in den Fokus der Ermittler geraten. Damals wurde sie in Vreden-Ammeloe bei einem Einbruch auf frischer Tat angetroffen. Der Verdacht auf weitere Taten sei schließlich so konkret geworden, dass ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss erließ. Am vergangenen Freitag haben Ermittler das Wohnhaus der 43-Jährigen durchsucht. Das Gebäude war voll mit Diebesgut aus mindestens neun Straftaten. Gartenstühle, Tablet-PCs, eiserne Fußmatten und andere Gegenstände des täglichen Lebens hatte die Diebin mitgehen lassen. Sie fuhr auch zweimal einen Tatort mit ihrem Pkw an, wenn das Diebesgut in einer Fahrt nicht zu transportieren war. Eine Fahrt mit einem Kastenwagen reichte auch für die Polizei nicht aus, um die Beute sicherzustellen. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Taten und der Motivlage dauern an. Die Borkenerin wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen, da keine ausreichenden Haftgründe vorlagen.

Von Allgemeine Zeitung