Möglich geworden sei dieser Vital-Inklusiv-Parcours für Menschen mit und ohne Behinderungen und Einschränkungen vor allem durch den beharrlichen Einsatz von Andreas Langer, wie Dr. Thomas Bröcheler, Geschäftsführer von Haus Hall, betonte. Als Vorsitzender des Fördervereins habe dieser das Projekt wieder „staatsplanmäßig“ durchgezogen. Alexander Jaegers vom Förderprogramm Berkel-Schlinge, die das 20 000 Euro teure Projekt mit 16 000 Euro gefördert hatte, zeigte sich vom idealen Standort für den Parcours begeistert. 4000 Euro hat die Stiftung Haus Hall investiert.

Der Standort für den Parcours sei bewusst so gewählt worden, dass sich die gesamte Bevölkerung eingeladen fühlen soll, die Sportgeräte unter freiem Himmel zu nutzen, sagte Dr. Bröcheler. Der Parcours sei ein weiterer wichtiger Baustein in der Entwicklung von Haus Hall. „Wir wollen uns öffnen und keine Sonderwelt sein“, sagte er. Er lud alle ein, gemeinsam auf dem neuen Parcours Sport zu treiben, ob es sich nun um Familien, Sportgruppen, Wohngruppen von Haus Hall - 300 Menschen leben dort - oder Mitarbeiter handelt. Jeweils 15 Menschen können dort gleichzeitig trainieren. Die Anordnung der Geräte an einem Aufstellort mache dies möglich. Die Geräte aus dem Hause Resorti GmbH in Coesfeld seien so konzipiert, dass diese gerade auch Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen gut nutzen könnten.

Die Geräteauswahl habe ein Physiotherapeut mit fachlichem Rat begleitet. Die Nutzung der ausgewählten Geräte sei weitgehend selbsterklärend. Zusätzlich werden aber noch Hinweistafeln in einfacher Sprache mit Symbolen der unterstützenden Kommunikation platziert. So könne ein sicherer Gebrauch der Trainingsgeräte ermöglicht werden. Die Flächen seien in den Abendstunden gut ausgeleuchtet, sodass auch in der dunkleren Jahreszeit das Trainingsangebot in Anspruch genommen werden könne.

Der neue Parcours soll dazu beitragen, das soziale Miteinander zu stärken, wie Andreas Langer betonte. Zugleich finde dort ein Zusammenkommen unterschiedlicher Generationen statt.

Die Bezeichnung Vital-Inklusiv-Parcours fasse das Ziel des Projektes zusammen: Körperertüchtigung von Menschen mit und ohne Behinderungen in gemeinsamer Runde, wie Andreas Langer betonte. Wenn man die Anfangsbuchstaben betrachte, ergebe sich daraus VIP (very important person: sehr wichtige Person). Sehr wichtige Personen seien Menschen mit Behinderungen sowie Fachkräfte, die sich um Menschen mit Handicap kümmern würden; aber auch Angehörige und Nachbarn, die den Menschen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen, seien wichtig. „Für alle ist dieser Parcours, danke, dass das gelungen ist“, sagte Andreas Langer.

Er lobte die Initiative desBewohnerbeirats bei dem Projekt und das gute Zusammenwirken von Stiftung Haus Hall, Bezirksregierung und Förderverein. Der Förderverein übernahm die Formulierung des Antrags und die Administration der Umsetzung. Die bei offener Zugänglichkeit erforderlichen Standortschilder wurde in leichter Sprache gut allgemeinverständlich gestaltet, auch da hat Haus Hall fachlich mitgewirkt.