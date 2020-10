Sie wurden beide beim Ortsparteitag der Freien Demokraten im FDP-Büro an der Hauskampstraße bei einer Enthaltung einstimmig zum ersten und zweiten Vorsitzenden des Ortsverbandes gewählt. Eingeladen waren auch Kevin Schneider und Jörg Schlechter der Ortsverbände Isselburg und Südlohn.

„Unser Team will nun die Ideen, die wir im Wahlprogramm angekündigt haben, umsetzen und ein Update für Gescher und Hochmoor erzielen. So werden wir Kommunalpolitik in Gescher und Hochmoor weiter aktiv gestalten, Lösungen konkret anfassen und neue Projekte auf den Weg bringen. Dabei stehen unsere Themen Bildung, Digitalisierung und die Entwicklung Hochmoors im Vordergrund“, freute sich Bierut. „Anhänger liberaler Ideen sind jederzeit bei uns willkommen“, betonte Christoph Gand.