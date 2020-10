Geschichte eines Widerstandskämpfers

Der kanadische Regisseur Eric Till, dem eine deutsch-kanadische Produzentengemeinschaft diesen biografischen, aber nicht dokumentarischen Film anvertraut hat, erzählt die Lebensgeschichte des Widerstandskämpfers in seinem Film „Bonhoeffer – Die letzte Stufe“. Er wird am kommenden Sonntag (25. 10.) um 17 Uhr in der Evangelischen Kirche Gescher gezeigt. Der stärkste und berührendste Teil dieses Films schildert Bonhoeffers Haftzeit, so die Ankündigung. Man sieht ihn, allein, im Dunkel seiner Zelle, im Zwiegespräch mit Gott. Man hört, wie er anderen Gefangenen Mut zuspricht, wie er dadurch selbst einen Wärter für sich einnimmt. Und man versteht, warum er sowohl das Angebot der Nazis, seine Haut zu retten, als auch die ihm durch den von Maria bestochenen Wärter angebotene Fluchtmöglichkeit ausschlägt. So zeichnet „Bonhoeffer – Die letzte Stufe“ ein plausibles Porträt seines Protagonisten.

Was aber ist Mythos und was ist Realität? Was wissen wir über Dietrich Bonhoeffer, sein Selbstverständnis, seine Spiritualität? Was ließ ihn zum Widerstandskämpfer werden? Worin ist er uns nah, wo bleibt er uns fremd? Was bedeutet sein Zeugnis für uns in den gesellschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart, angesichts von Rassismus und Diskriminierung, Hass und Verfolgung? All diese Fragen sollen im Anschluss an die Filmvorführung in einem von Pfarrer Rüdiger Jung moderierten Nachgespräch geklärt werden.

7 Die Filmvorführung findet am Sonntag um 17 Uhr in der Ev. Kirche Gescher, Friedensstraße 2, statt. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich, wird jedoch ausdrücklich erwünscht, da die gebotenen Abstandsregelungen nur geringe Platzkapazitäten ermöglichen. Sie werden von der Bildungsreferentin des Evangelischen Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken, Dr. Esther Brünenberg-Bußwolder (esther.bruenenberg@ekvw. de; Tel. 0175-21 80 681), entgegengenommen.