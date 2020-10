Inzidenzwert über 50 – ab Donnerstag gelten weitere Einschränkungen

Kreis Borken. Das Corona-Infektionsgeschehen im Kreis Borken entwickelt sich wie in ganz NRW weiterhin hochdynamisch: Heute (21.10.) hat die "Sieben-Tage-Inzidenz", also die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen, laut Landeszentrum Gesundheit NRW den Wert von 50,1 und überschreitet damit die kritische Marke von 50. Damit gilt im Kreis Borken – wie inzwischen in der ganz überwiegenden Mehrzahl der nordrheinwestfälischen Kreise und kreisfreien Städte – die "Gefährdungsstufe 2". Gemäß CoronaSchutzVerordung NRW treten somit nach der Veröffentlichung einer entsprechenden "Allgemeinverfügung" durch den Kreis Borken am Donnerstag (22.10.) im Kreisgebiet vorerst bis auf Weiteres die dafür vorgesehenen landesweit einheitlichen Schutzmaßnahmen in Kraft.

Von Allgemeine Zeitung