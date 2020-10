„Eine sehr emotionale Phase“

Noch ist im Bürgermeister-Büro alles unverändert. So wie vor fünf Jahren, als Kerkhoff sein Büro in der Kanzlei Wolter Hoppenberg erst am letzten Arbeitstag abends räumte, will er es nicht wieder machen. „Das werde ich wahrscheinlich am kommenden Wochenende erledigen“, hat sich der scheidende Verwaltungschef vorgenommen. Viel Papier – Werbung, Infomaterial, überzählige Kopien – hat sich angesammelt und soll in die Datenvernichtungstonne wandern. Eigene Bücher und Arbeitsmaterialien will Kerkhoff mitnehmen, auch die Bilder mit Zitaten von prominenten Persönlichkeiten sollen den Weg von Gescher ins Bocholter Rathaus finden. Frau Kortüm habe eigene Ideen, wie sie ihr künftiges Büro gestalten wolle. Mehrmals haben Kerkhoff und Kortüm sich in den vergangenen Wochen getroffen und über aktuelle Projekte und Personal ausgetauscht. Außerdem hat die Kerkhoff-Nachfolgerin an Sitzungen des Verwaltungsvorstandes teilgenommen und so erste Einblicke in laufende Geschäfte erhalten.

Als „sehr emotional“ empfindet Kerkhoff die jetzige Phase, in der er das eine Amt übergebe und das andere übernehme. Die Entscheidung für seine Kandidatur in Bocholt sei keine Entscheidung gegen Gescher gewesen, sondern „eine berufliche Chance, die so nicht wiederkommt“. Er habe in Gescher tolle Menschen und eine funktionierende Gemeinschaft kennengelernt, die Leute hier hätten „viel Nähe“ zugelassen. Mit seiner Familie wird Kerkhoff vorerst an der Hauskampstraße in Gescher wohnen bleiben und nach Bocholt pendeln. „Wir fühlen uns hier wohl und sind nicht auf der Flucht“, so Kerkhoff. Ein Umzug nach Bocholt stehe erst dann an, wenn dort eine passende Immobilie zu haben und eine Betreuungsmöglichkeit für Sohn Tom gefunden sei. Auch die Zugehörigkeit zu seinem Kegelclub in Gescher möchte Kerkhoff erhalten und bestehende Kontakte pflegen.

Auf seine neue Aufgabe als Chef der Stadtverwaltung Bocholt mit über 800 Mitarbeitern freut sich Kerkhoff schon. Dort Bürgermeister werden, wo man als Auszubildender seinen beruflichen Werdegang begonnen habe, sei eine Besonderheit. Mit den engsten Mitarbeitern im Umfeld des Bürgermeisterbüros in Bocholt habe er sich bereits getroffen und auch mit einigen Fachbereichsleitern gesprochen. Durchs Rathaus gehen und mit allen Mitarbeitern sprechen, das sei aufgrund der Größe der Verwaltung nicht möglich. Da werde wohl ein halbes Jahr ins Land gehen, bis er alle mal gesehen oder gesprochen habe. Und bis dahin finde sich vielleicht auch noch eine Gelegenheit, sich von den Gescheraner Kollegen zu verabschieden. Kerkhoff: „Vielleicht kann ich bei einer betrieblichen Veranstaltung dazukommen und ein Fass Bier ausgeben“.