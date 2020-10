Norma-Projekt ist wohl geplatzt

Vorstellen kann sich Norma eine Markt-Realisierung allenfalls am großen Kreisverkehr an der L 608. Dem stehen aber mehrere Hemmnisse entgegen, „die eine Weiterverfolgung dieser Planung wenig aussichtsreich erscheinen lassen“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. In der Regionalplanung sei an dieser Stelle landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen, keine Bebauung. Wolle man dies auf den Weg bringen, sei man bis zur Realisierung vermutlich fünf Jahre weiter, so Kerkhoff.

Der scheidende Bürgermeister bedauerte die Entscheidung des Stiftungsvorstandes, nachdem die Regionalniederlassung NRW von Norma Anfang Oktober ihre Discounter-Pläne im Bezirksausschuss vorgestellt hatte und damit bei vielen Hochmooranern Vorfreude ausgelöst hatte. Die Verwaltung empfiehlt nun, das Gebiet Landsbergsstraße vollständig einer Wohnbebauung zuzuführen. Ein größerer Einzelhandelsstandort sei damit zum jetzigen Zeitpunkt in Hochmoor nicht zu entwickeln, heißt es.

Sehr enttäuscht angesichts dieser Entwicklung zeigte sich am Freitag der Bezirksausschussvorsitzende Reinhold Gertz. „Der geplante Standort wäre für Hochmoor optimal gewesen“, meinte er. Nun müsse sich zeigen, ob sich langfristig auf dem Acker am Kreisverkehr ein Markt realisieren lasse oder ein Bürgerladen in Frage komme. „Oder Hochmoor muss einfach Richtung 4000 Einwohner wachsen“, so Gertz.

