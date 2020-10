Löschzug bittet um Unterstützung

„Leider werden wir dieses Jahr nicht, wie es seit Gründung des Löschzuges Hochmoor zur Tradition geworden, die Haustür-Spendensammlung durchführen können“, teilt die Feuerwehr mit. Die gesundheitliche Gefahr einer Ansteckung sei für die Bürger und für die Wehrmänner einfach zu groß. Daher werden die Kameraden des Löschzuges Hochmoor in diesen Tagen ein Informationspaket in jeden Briefkasten einwerfen. Dank der Unterstützung in den vergangenen Jahren konnten viele zusätzliche Anschaffungen für die Feuerwehr und somit für die Allgemeinheit getätigt werden. „Auch in Zukunft haben wir viele Ideen, die uns die Arbeit erleichtern, sicherer machen und den Menschen zugutekommen“, heißt es. Dafür benötige die Wehr weiterhin Hilfe.

Das Informationspaket besteht aus einem Informationsschreiben und einem Mitgliedsantrag für den Förderverein „Stadtfeuerwehrverband Gescher e.V.“ Mit einem Jahresbeitrag von einem Euro pro Monat (zwölf Euro im Jahr) lasse sich die Feuerwehrarbeit direkt finanziell unterstützen. Die Mitgliedschaft ersetze dann die jährliche Haustür-Spendensammlung. Wahlweise sei natürlich auch eine Einzelspende möglich. Der Mitgliedsbeitrag beziehungsweise die Einzelspende kommen zu 100 Prozent beim Löschzug Hochmoor an. Wer möchte, kann den ausgefüllten Mitgliedsantrag bei Löschzugführer Mike Schulz, Bernhard-Wiesch-Straße 7, abgeben. Die Bankverbindung für die Einzelspende befindet sich auf dem Anschreiben.

Aber nicht nur eine Geldspende hilft bei der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr. „Wir brauchen Euch als aktive Mitglieder, als Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann“, so der Appell. Interessierte können sich unverbindlich informieren und bei der Feuerwehr „reinschnuppern“. Kontakt kann auch über jedes Feuerwehrmitglied in Hochmoor aufgenommen werden. Auch dazu findet sich im Info-Paket ein kleiner Flyer.