Neue Gottesdienstreihe für Kinder kommt gut an

Gut besucht war der erste Wortgottesdienst für (Klein)kinder mit ihren Eltern/Großeltern nach den großen Ferien. In der neuen Gottesdienstreihe zum Thema „Du hast uns deine Welt geschenkt“ ging es auf dem Museumshof darum, „Danke“ zu sagen für die Ernte, für das, was die Natur uns schenkt. Veranschaulicht wurde das Thema durch einen als Geschenk verpackten großen Würfel, dessen erste Seite – nach dem Öffnen – das Bild eines gefüllten (Ernte)gabenkorbes zeigte. Im Anschluss an den Gottesdienst bekam jedes Kind einen kleineren Holzwürfel geschenkt, auf den es ein kleines Bild des Korbes aufkleben konnte. Die noch freien fünf Seiten auf dem Holzwürfel werden in den kommenden Gottesdiensten mit Inhalt gefüllt, immer verbunden mit der Frage: Was hat Gott uns alles geschenkt? Wer beim ersten Gottesdienst nicht dabei sein konnte, kann natürlich beim nächsten Mal mit in das Thema einsteigen. Holzwürfel sind noch in ausreichender Zahl vorhanden. Der nächste Gottesdienst findet am Sonntag (15. 11.) um 17 Uhr in der Pankratiuskirche statt. Um für die Gottesdienste zu werben, hat sich der Vorbereitungskreis etwas Neues ausgedacht: An die Stelle der Handzettel, die immer noch in den Kindergärten verteilt werden, soll nach und nach eine App treten, über die alle Interessierten rechtzeitig über die Gottesdienste informiert werden können. Wer Interesse hat, in den Verteiler aufgenommen zu werden, muss Folgendes tun: die Rufnummer 0157 367 919 86 im Smartphone unter dem Namen „Pfarrgemeinde/(Klein)kindergottesdienst“ abspeichern, dann an diese Nummer eine WhatsApp-Nachricht mit dem Stichwort „Start“ schicken. So wird man in den Verteiler aufgenommen. Die Speicherung der Rufnummern erfolgt in anonymisierter Form.

Von Allgemeine Zeitung