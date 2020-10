Bereits jetzt stellt Dr. Esther-Brünenberg-Bußwolder das Großereignis in den Mittelpunkt ihres Vortrags, den sie am 3. November (Dienstag) von 19 bis 21 Uhr in der Evangelischen Kirche Gescher hält. Der Abend will den Reichtum und die Faszination Ökumenischer Kirchentag und Ökumene vorstellen und dabei die Frage nach ihrer künftigen Kursrichtung stellen. Dr. Esther Brünenberg-Bußwolder ist dabei die ideale Ansprechpartnerin zum Thema Ökumene: Als Referentin für Erwachsenenbildung arbeitet sie seit April dieses Jahres beim Evangelischen Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken. Der ökumenische Gedanke zählt zu den Leitlinien ihrer theologischen Arbeit.

Was meinen wir, wenn wir von Einheit sprechen? Kann es wirklich eine Einheit geben? Worin könnte sie bestehen? Wäre nicht vielmehr aus der Pluralität ein Gewinn zu schöpfen? Welche Formen, Rituale und Bekenntnisse prägen das Christentum eigentlich weltweit? Und wer sind wir eigentlich selbst in unserer konfessionellen Prägung? All diese Fragen möchte die Referentin in ihrem Vortrag versuchen zu beantworten.

„Wir werfen einen Blick auf die Frage, was es heißt, evangelisch oder katholisch zu sein“, kündigt Dr. Esther Brünenberg-Bußwolder an. „Daher wollen wir der Frage nachgehen, wie dieses Erbe unsere Persönlichkeit und religiöse Identität, unsere Spiritualität und unser Christsein prägt. Um mit anderen Konfessionen in den Dialog treten zu können, bedarf es der eigenen Standortbestimmung“, so die Bildungsreferentin.

Der Vortrag findet am Dienstag (3. 11.) von 19 bis 21 Uhr in der Evangelischen Kirche Gescher, Friedensstraße 2, statt. Der Eintritt ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich, wird aus gegenwärtigem Anlass jedoch ausdrücklich erbeten, da die gebotenen Abstandsregelungen nur geringe Platzkapazitäten ermöglichen. Sie werden von Dr. Esther Brünenberg-Bußwolder (Tel. 0175 2180681; esther.bruenenberg@ekvw.de) entgegengenommen.