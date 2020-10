Verdächtiger Rauch am Prozessionsweg

Gescher (ffg). Mit dem Stichwort „Verdächtiger Rauch“ wurde eine Gruppe der Feuerwehr Gescher am Sonntagmittag zum Prozessionsweg gerufen. Vor Ort fanden die Feuerwehrleute einen verrauchten Keller vor. Alle Bewohner des Hauses wurden vorsorglich evakuiert. Mehrere tote Vögel befanden sich im Abgasrohr vom Schornstein und lösten damit eine leichte Rauchentwicklung aus. Das Gebäude wurde durch die Kameraden mittels Lüfter entraucht. Der Schornstein wurde durch den herbeigerufenen Bezirksschornsteinfeger kontrolliert und gesäubert. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Eigentümer übergeben. In diesem Zusammenhang weist die Feuerwehr zu Beginn der Heizsaison darauf hin, dass die Schornsteine und Kaminzüge durch Vögel oder Laub verstopft sein können und so eine erhöhte Gefahr der Kohlenmonoxidvergiftung (CO) entstehen kann. Das Kohlenmonoxid ist ein Atemgift, welches man weder schmecken, riechen oder sehen kann. „Deshalb sollte man Schornstein und Heizung regelmäßig überprüfen und warten lassen“, rät die Feuerwehr. Außerdem sei es wichtig, geprüfte und zugelassene Kohlenmonoxid-Melder zu installieren.

Von Allgemeine Zeitung