„Die Leute haben sich immer gefreut“

Gescher. Elf Ratsmitglieder werden in der heutigen letzten Ratssitzung der ausklingenden Wahlperiode verabschiedet. Am längsten dabei ist Brigitte Kormann: 26 Jahre lang hat die SPD-Frau an politischen Entscheidungen mitgewirkt und war dabei auch Teil der Stadtspitze: Von 2004 bis 2014 bekleidete sie das Amt der stellvertretenden Bürgermeisterin und hat in dieser Zeit Kontakt zu ganz vielen Gescheranern gehabt. Nicht alle Gesichter und Namen hat sie sich merken können: „Deshalb grüße ich heute jeden, der mir begegnet“, schmunzelt die 69-Jährige. Mindestens zehn Termine im Monat hat sie als stellvertretende Bürgermeisterin wahrgenommen, das macht rund 1200 Besuche in zehn Jahren – vermutlich mehr. „Es war eine schöne Zeit“, blickt Brigitte Kormann (geb. Kloster) auf die vielen Jahre ihres politischen Wirkens in Gescher zurück. Gleichzeitig sei sie froh, ab sofort weniger Verantwortung für andere tragen zu müssen.

Von Jürgen Schroer