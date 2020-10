„Trotz Krise Frohsinn verbreiten“

Bis vor zwei Wochen hatten die Karnevalisten noch ein coronakonformes Konzept für die Sessionseröffnung in der Schublade. Sie sollte komplett im Freien stattfinden – mit Treffen an der Stele, Abstand, Unterteilung in feste Zehnergruppen und dem Schmücken der Prinzenglocke auf dem Rathausplatz. Am Spätnachmittag wäre diese Veranstaltung ausgeklungen. „Davon haben wir uns verabschiedet“, erläutern Heisterkamp und Prinzessin Marion mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen. Einstimmig habe der Gesamtvorstand diese Entscheidung getroffen und sich dabei per E-Mail und WhatsApp verständigt. Die Gesundheit aller stehe klar im Vordergrund.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen möchten die Karnevalisten aber nicht nichts tun. So ist die Idee entstanden, die Sessionseröffnung mit Ordensvorstellung im allerkleinsten Kreis zu gestalten, davon ein Video zu machen und es auf YouTube hochzuladen. Es soll den Auftakt für eine Videoreihe bis Aschermittwoch darstellen. Gezeigt werden können Auftritte vom Büttabend oder vom Clubbing, kleine Talkrunden, Altprinzen, die von früher erzählen oder Gescheraner, die einfach einen guten Witz auf Lager haben. Auch Nachbarschaften oder Clubs können Kurzbeiträge hochladen – über das „Wie“ wollen die Karnevalisten rechtzeitig informieren. Für den 11. 11. hat Prinzessin Marion närrische Gesichtsmasken besorgt und mit einer roten Nase veredelt. Neben den Aktiven können auch interessierte Gescheraner diesen lustigen Mundschutz bekommen und damit zum Sessionsstart ein Zeichen setzen. Kontakt: praesident@karneval-gescher.de.

Klar ist auch, dass der Umzug am 31. Januar mit mehreren tausend Teilnehmern und Zuschauern nicht stattfinden kann. „Aber wir sind an diesem Thema dran und können uns verschiedene Dinge vorstellen, um im Gespräch zu bleiben und Freude zu verbreiten“, sagt Heisterkamp. Letztlich hänge es von der Gesamtlage im Januar und den dann geltenden Regeln ab, was möglich sei. Feste und Umzüge könne man absagen, aber Karneval als Lebenseinstellung könne man nicht verbieten. „Karneval ist ein Gefühl“, so der Vereinschef.

Froh ist Heisterkamp über jedes Stückchen Normalität, das noch stattfinden kann. Dazu zählt auch, dass das Tanztraining der Garden – nach der langen Pause im Frühsommer – derzeit noch abgehalten werden kann.