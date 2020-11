Miteinander auf der Peace-Bank

Gescher. Kreativität, Handwerk, Aktion, soziales Miteinander – all das führte letztlich zum sichtbaren und dauerhaften Erfolg auf dem Schulhof der Gesamtschule in Gescher. Nach einer Idee der Künstlerin Amrei Wies, welche das Upcycling-Projekt der Arbeitsgemeinschaft der Gesamtschule leitet, wurde eine neue Sitzgelegenheit am Rande des Schulhofs in monatelanger Arbeit und unter Beteiligung vieler Hände geschaffen. Konrektorin Ellen Wilms machte die Kunstfachschaft auf die fantasievollen Mosaiken des Spaniers Antoni Gaudí aufmerksam. Unter dem Titel „Gaudi mit Gaudí“ nahm das Projekt die heutige Gestalt an, administrativ betreut von Konrektor Helge Kipp und finanziell unterstützt von der VR Westmünsterland Bildungsinitiative e.V., deren Vertreterin Anne Höing bei der Einweihung anwesend war.

Von Elvira Meisel-Kemper