Diesel-Diebe zapfen Bagger an

Hochmoor. Auf Diesel abgesehen hatten es bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in Gescher-Hochmoor. Die Diebe zapften circa 1200 Liter des Treibstoffs aus zwei Baggern ab, berichtet die Polizei. Der Tatort liegt auf einer Großbaustelle im Außenbereich, unweit der L 608. Zu der ersten Tat kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, die zweite spielte sich dann in der Nacht zum Dienstag ab. Wer hat etwas gesehen? Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus, Tel. 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung