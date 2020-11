„Endlich mal ‘ne Frau, Gescher Helau“

Auch wenn Corona nervt: Die Stadtkarnevalisten wollen Frohsinn verbreiten und setzen auf „Karneval als Video“. Bis Aschermittwoch wollen sie täglich ein Filmchen auf YouTube hochladen. „Im Idealfall werden das 96 Einzelvideos“, weiß Heisterkamp und hofft auf witzige Beiträge „von Gescheranern für Gescheraner“. Den Anfang macht das Video von der Sessionseröffnung an der Stele, wo Heisterkamp nicht nur Prinzessin Marion hochleben ließ, sondern auch die künftigen „Spaßverbreiter“. Ein Gruß galt auch allen Jubiläumsprinzen, angeführt von Theo II. (van Waasen), dessen Regentschaft sage und schreibe 55 Jahre zurückliegt.

„Es waren die Frauen, die dieses Jahr geprägt haben“, erläuterte Heisterkamp, warum Orden und Motto entsprechend ausgefallen sind. Fünf Frauen seien wichtig gewesen im Jahresverlauf: Zuerst „Sabine“, der Sturm, der den Umzug in Gescher nicht verhindert, aber verkürzt habe. Dann Marion: Geschers erste Prinzessin habe die Herzen der Gescheraner buchstäblich im Sturm erobert. „Also die zweite Frau in diesem Jahr war Eins Plus mit Sternchen“, stellte Heisterkamp fest. Ganz anders „diese Corona“: „Da kannste einen Haken dran machen“, so Heisterkamp. Es folgte der Anne-Triumph bei der Kommunalwahl: „Wir Karnevalisten sind sehr zuversichtlich, dass diese Bürgermeisterin gut für Gescher ist“, meinte der Präsident. Und als fünfte Frau nannte er Kamala Harris, die als erste die Vizepräsidentschaft in den USA erreicht habe und so Geschichte schreibe. Passend zum Motto „Endlich mal ‘ne Frau“ ist der Bronzeorden von Ellen Hüesker und dem Team der Glockengießerei als hochhackiger Schuh gestaltet worden.

Diesen Orden erhielt wenig später auch Bürgermeisterin Anne Kortüm, die die Mini-Abordnung der Karnevalisten mit dem gebotenen Abstand auf dem Rathausvorplatz empfing. Prinzessin Marion rückte den Rathausschlüssel raus, ist aber nicht entmachtet: Sie bleibt bis Karneval 2022 im Amt und kommt dann auf 741 Tage als Prinzessin. Für Kortüm gab’s außerdem ein Schubladenschränkchen mit Überraschungen, Blumen „to go“ und besagte Boxhandschuhe. „Ihr habt mich geflasht“, freute sich die Bürgermeisterin über den Einfallsreichtum der Karnevalisten. Später gab es noch eine Stippvisite im Innenhof der Glockengießerei, dann war der offizielle Teil einer ungewöhnlichen Sessionseröffnung beendet. Fortsetzung folgt in Filmform.

