Taschendieb erbeutet Portemonnaie

Gescher. Ein Portemonnaie hat ein Unbekannter am Donnerstag in Gescher erbeutet. Die 89-jährige Geschädigte hatte sich in der Zeit von 10.30 bis 10.45 Uhr im Lidl-Markt an der Bahnhofstraße aufgehalten und ihre Handtasche an ihren Einkaufswagen gehängt. Unbemerkt entwendete der Täter aus der Tasche die Geldbörse. Nun sucht die Polizei Zeugen. Hinweise erbeten an die Kripo in Ahaus unter der Rufnummer 02561/9260.

Von Jürgen Schroer