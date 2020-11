Gescheraner können Anteile erwerben

Die Nachfrage an einer Beteiligung war beim ersten Projekt im Frühjahr 2019 so stark, dass nicht alle Beitrittsinteressenten aufgenommen werden konnten. Jetzt stehen weitere 1 000 000 Euro für Beteiligungen zur Verfügung, mit der sich Gescheraner Bürger aktiv am Klimaschutz beteiligen können, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Gesamtinvestition der neuen Windenergieanlage beträgt 4,5 Millionen Euro und rechnet mit einem jährlichen Windertrag von sieben Millionen Kilowattstunden. Die prognostizierte Dividende für Genossenschaftsanteile liegt weiterhin bei 4,1 Prozent nach Steuern. „Bei einem guten Windjahr ist bei der Rendite noch etwas Luft nach oben“, weiß Alexander Grösbrink, Aufsichtsratsvorsitzender der Genossenschaft. Neben einer sehr guten Rendite gibt es bei unternehmerischen Beteiligungen auch Risiken, Anleger haften mit dem eingelegten Kapital. Alle möglichen Schäden an den Windenergieanlagen sind versichert. Außerdem bestehen Vollwartungsverträge mit dem Anlagenhersteller. „Nur wenn der Wind nicht weht, können die Anlagen keinen Ertrag produzieren“, so Grösbrink. „Dieses Risiko lässt sich leider nicht versichern.“ Mit einer Ausschüttung der ersten Dividende ist im Geschäftsjahr 2023 zu rechnen.

7 Die Zeichnung von Geschäftsanteilen ist ab Montag (16. 11.) um 12 Uhr auf der Seite www.glockenstadt-energiegenossenschaft.de möglich. Ansprechpartner sind Daniel Brüning (Vorstand), Tel. 0170-5375462, und Maria-Christina Grösbrink (Mitgliederverwaltung) unter 0160-90768322.