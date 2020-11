Förderschule Haus Hall ist ab Montag wieder geöffnet

Gescher. Aufatmen an der Förderschule Haus Hall: Ab heute kann ein großer Teil der Schülerinnen und Schüler wieder zur Schule kommen. Nach den acht Corona-Fällen, die am vergangenen Mittwoch an der Förderschule bekannt geworden waren, wurde lediglich eine weitere Schülerin positiv auf das neuartige Virus getestet. Da sich einige mögliche Kontakt- und Infektionsketten nicht bestätigten, lässt die Situation die Wiederaufnahme des Schulbetriebs zu. Das entschieden Schul- und Gesundheitsamt des Kreises Borken in Abstimmung mit der Schulleitung am Freitag. „Wir sind sehr erleichtert, dass nur ein weiterer Corona-Fälle aufgetreten ist“, sagt Schulleiter Johannes Nondorf, „unser Hygienekonzept hat sehr gut funktioniert. Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schule und der Elternschaft, die mit viel Verständnis für die Situation reagiert hat.“ Die drei Klassen, die von den infizierten Schülerinnen und Schülern besucht werden, befinden sich weiterhin in Quarantäne. Noch vier Tage zuhause bleiben auch einzelne Schülerinnen und Schüler aus den übrigen 16 Klassen. Dabei handele es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, betont Nondorf: „Die fraglichen Kinder hatten möglicherweise kurz vor dem Zeitraum, für den die Kontakte behördlich nachverfolgt wurden, in Bus oder Unterricht Kontakt zu einer der infizierten Personen.“ Viele der 213 Schülerinnen und Schüler die Förderschule gehören Risikogruppen an.

Von Allgemeine Zeitung