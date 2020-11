Den Berkel-Pegel immer im Blick

Große Frericks und sein Kollege Ewald Rathmer von der Stadt Stadtlohn haben an der Umsetzung der neuen Technik gearbeitet und stellten das System nun zusammen mit Stadtlohns Bürgermeister vor. 2018 hatte der Rat seine Zustimmung erteilt und Geld für Machbarkeitsstudie, Technik und Umsetzung freigegeben.

Wer nun mit offenen Augen in Coesfeld, Gescher, Stadtlohn und Vreden an der Berkel unterwegs war, wird den einen oder anderen Pegelmesser vielleicht schon entdeckt haben. Die hochmoderne Technik ist mit Metallkästen verkleidet. Wetterfest – und auch gegen Vandalismus gesichert, wie Ewald Rathmer betonte.

Das Gerät misst per Radartechnik den Abstand zum Wasser der Berkel. Der gemessene Pegelstand wird dann per drahtloser Internetverbindung an einen Server weitergegeben. Das Gerät verbrauche so wenig Energie wie möglich, betonte Rathmer. An acht Brücken sind von Coesfeld bis Vreden die digitalen Messgeräte angebracht worden. In Stadtlohn sollen die seit 2013 bereits vorhandenen vier digitalen Pegelmesser noch mit in die Datensammlung aufgenommen werden, blickte Gerd Große Frericks voraus. Und auch die vier bestehenden Messstellen des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW.

Die Daten, die auf einen von der Stadt Stadtlohn angemieteten Server auflaufen, werden nutzerfreundlich aufbereitet. Es wird genau aufgezeigt, wie hoch der Pegel an den jeweiligen Messstellen ist. Zum Beispiel in Tungerloh-Capellen, wo am Hof Schulze Scholle der Felsbach in die Berkel mündet – ein neuralgischer Punkt bei Starkregenereignissen, wie Große Frericks betont.

Wenn es stark oder lange regnet, kann das System von den Verantwortlichen der Stadt Stadtlohn justiert werden: Normal wird alle zwölf Stunden gemessen. „Wir können aber auch alle zwei Stunden oder sogar jede Viertelstunde messen lassen“, so Große Frericks. Da ist Stadtlohn die Schaltzentrale für alle Anrainer. Die gesammelten Daten werden nach ihrer Übertragung schnell auf einem Dashboard (digitale Informationstafel) im Internet angezeigt. Und dieses Dashboard soll jedem Interessierten zugänglich sein. „Es war uns ganz wichtig, die Daten transparent zu machen“, betonte Rathmer. Und Gerd Große Frericks nennt ein Beispiel: Anhand der Entwicklung, die das Dashboard auf Wunsch auch grafisch anzeige, könne ein Anwohner des Erlenwegs abschätzen, „wann bei ihm die Berkel bis zur Gartenhütte reicht“. Mit dem Testlauf sind die beiden schon sehr zufrieden. Bald soll das Online-Angebot für die Öffentlichkeit scharf geschaltet werden.

„Wir sind froh, dass wir die Daten haben und nicht mehr im Blindflug agieren müssen“, betonte Große Frericks mit dem Blick auf die vergangenen Hochwasserereignisse. Die Stadt Stadtlohn hatte die Federführung des Projekts übernommen, das insgesamt Kosten von 100 000 Euro für die Berkel-anrainer-Kommunen verursacht. Einen 80-prozentigen Zuschuss will aber das Land zahlen. „Das Hochwasser macht ja an Ortsgrenzen nicht halt“, argumentierte Große Frericks für die interkommunale Zusammenarbeit. Und auch vor der Landesgrenze nicht: Von den niederländischen Berkel-Kommunen sei schon Interesse signalisiert worden.