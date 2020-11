Feierliche Andachten als Alternative

Denn anders als zu Ostern sei der Besuch der Gottesdienste diesmal erlaubt. Der Pfarreirat und das Seelsorgeteam hätten sich Gedanken gemacht, wie möglichst vielen Gläubigen ein Gottesdienstbesuch am Heiligen Abend ermöglicht werden kann. Andachten, auch unter freiem Himmel, werden das Angebot bereichern.

Unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln können am Heiligen Abend Gottesdienste in der Pankratiuskirche stattfinden. So ist um 14.30 Uhr eine Krippenfeier geplant. Um 16 Uhr wird zur Familienmesse eingeladen. Um 18 Uhr ist eine Christmette vorgesehen, deren musikalische Gestaltung die Choralschola übernimmt. Die feierliche Messe in der heiligen Nacht beginnt um 22 Uhr.

Für alle Gottesdienste ist eine Voranmeldung nötig. Der Termin dafür werde noch bekanntgegeben. Es werden nummerierte Sitzplatzkarten mit Namen ausgegeben. In der Pankratiuskirche gibt es maximal 120 Einzelsitzplätze. Doch weil Paare und Familien direkt nebeneinander sitzen dürfen, könnten in der Kirche viel mehr Menschen Platz nehmen. Die Sitzbänke würden genau ausgemessen, damit der Abstand zwischen den einzelnen Gruppen gewahrt werden könne, sagt Pfarrer Wenning. „Der organisatorische Aufwand ist diesmal sehr hoch“, bestätigt der Pfarrer.

In der Kapelle von Haus Hall werden Wortgottesdienste mit Pastoralreferent Heinz Watermeier angeboten. Diese finden anstelle des traditionellen Familienangebots im Haus der Begegnung statt. Zwischen 14 und 17 stehen halbstündlich diese kindgerechten Wortgottesdienste an Heiligabend auf dem Kalender. Auch hierfür ist eine Voranmeldung notwendig.

Neben den üblichen Gottesdienstformen und -orten wird es in diesem Jahr zusätzliche Angebote geben, teilt Pfarrer Hendrik Wenning mit.

Von 16.30 bis 17 Uhr findet eine Andacht mit dem Musikzug auf dem Rathausplatz statt. „Wir freuen uns sehr, dass die Musiker sich bereiterklärt haben, die musikalische Gestaltung unter freiem Himmel zu übernehmen“, sagt Pfarrer Hendrik Wenning. Von 18 bis 18.30 Uhr gibt es eine Andacht in der Reithalle Börger in Tungerloh-Capellen.

Auch wird zu einer Andacht in der Waldkirche in der Bauerschaft Büren eingeladen. Die ist von 18 bis 18.30 Uhr geplant. Die Gläubigen sind eingeladen, ein Licht oder eine Laterne mitzubringen. Der Anmeldetermin für die Andachten wird noch bekanntgegeben.

Außerdem bietet die Pfarre „Weihnachten to go“ an. Ab dem 4. Advent werden in der Kirche Gottesdienstvorlagen für eine kleine Feier am heimischen Weihnachtsbaum ausgegeben. Im Schein des Friedenslichts aus Bethlehem können Familien oder Nachbarschaften gemeinsam zu Hause die Geburt Christi feiern.

Auf dem Youtube-Kanal sowie der Website der Pfarrgemeinde kann ab dem 24. Dezember ein weihnachtlicher Gottesdienst aus der Pfarrkirche verfolgt werden. Die Internetadresse lautet: www.kath-gescher.de.

Nicht nur Heiligabend, sondern auch am ersten 1. und 2. Weihnachtsfeiertag lädt die Pfarre zu Gottesdiensten ein.