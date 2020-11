Diebstahl an Gasfernleitung

Gescher. Auf Schweißkabel, Starkstromkabel, Schweißmaschinen und andere Bauteile hatten es Diebe in Gescher abgesehen. Sie suchten eine Baustelle in der Bauerschaft Tungerloh-Pröbsting auf und entwendeten die unter einem Montagezelt liegenden Gegenstände aus einem Erdloch. Verübt wurde die Tat nach Mitteilung der Polizei in der Zeit von Donnerstag, 18 Uhr, bis Montag, 7 Uhr. Der Wert der Beute wird auf circa 15 000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Kripo Ahaus unter der Rufnummer 02561/9260.