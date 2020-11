Einbrecher auf Baustelle in Tungerloh

Gescher. Kartons mit Sprühfarbe, 60 Meter 32-Ampere-Kabel sowie verschiedene Werkzeuge haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in Gescher erbeutet. Mehrere Container an der Windkraftanlagenbaustelle an der Büschersstiege in Tungerloh-Pröbsting brachen die Unbekannten dazu auf. Die Tat trug sich in der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 6.45 Uhr, zu. Nun sucht die Polizei Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter der Rufnummer 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung