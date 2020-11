Der „andere“ Advent wird auch schön

Eigentlich würden am kommenden Wochenende Tausende durch Gescher bummeln, Leute treffen, Glühwein trinken und erste Geschenke fürs Fest einkaufen. „Die Weihnachtsmarkt-Absage ist auf großes Verständnis gestoßen“, hat Birgit Meyer festgestellt. Viele hätten direkt das Jahr 2021 in den Blick genommen und freuten sich auf eine Marktteilnahme unter hoffentlich „normalen“ Umständen.

Während der Markt ersatzlos ausfällt, gibt es für die Adventskalender-Aktion eine Alternative. Die Sponsoren, die üblicherweise die Tombola bestücken, haben für die 24-tägige Adventszeit jeweils einen Sachpreis gestiftet, der über ein Handyspiel verlost wird (Einzelheiten folgen). Außerdem soll das Heinrich-Hörnemann-Haus wie gewohnt als Adventskalender erstrahlen: Kindergarten- und Schulkinder gestalten die Bilder, die dann tagsüber vom Stadtmarketingteam – wenn gewünscht zusammen mit den kleinen Künstlern – in die Fenster gehängt werden. Den Anfang macht am 30. November die Klasse 3d der Von-Galen-Schule.

Leben in die Stadt bringt die Stiefelaktion, die es seit 13 Jahren gibt. Dabei werden die abgegebenen Kinderschuhe mit Leckereien befüllt und in der Nacht zum 6. Dezember (Nikolaus) in den Schaufenstern der örtlichen Geschäfte und Betriebe platziert. Die Kinder können mit ihren Eltern/Großeltern durch die Stadt bummeln und ihren Stiefel suchen und mit nach Hause nehmen. Da sind strahlende Kinderaugen gewiss… Das Stadtmarketingteam rechnet mit etwa 290 Kinderschuhen, die zu befüllen sind.

Shoppen ist am 12. Dezember angesagt: Dann werden die Geschäfte bis 16 Uhr, teilweise auch bis 18 Uhr oder länger geöffnet sein. „Fast alle machen mit“, freut sich Birgit Meyer, sodass einem vorweihnachtlichen Einkaufsbummel nichts entgegensteht. Nach Genehmigung durch das Ordnungsamt werden auch einzelne Hütten mit Hobbykunst aufgebaut, sodass in Verbindung mit der Weihnachtsbeleuchtung das passende Flair geschaffen wird. Schüler des Stadtlohner Geschwister-Scholl-Gymnasiums werden Waffeln und Kakao anbieten. Auch die Gesamtschule engagiert sich am 12. Dezember und an weiteren Tagen in der Adventszeit mit dem Verkauf von Waffeln und Kakao in der City.