Radfahrerin bei Kollision leicht verletzt

Gescher. Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Freitag in Gescher bei einem Verkehrsunfall erlitten. Das teilte die Polizei mit. Eine 28-Jährige wollte gegen 14.55 Uhr mit ihrem Wagen von einem Parkplatz auf die Hofstraße fahren. Die Gescheranerin übersah dabei die 40-Jährige, die mit ihrem Rad aus Richtung Hauskampstraße kommend auf der Hofstraße unterwegs war. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Frau aus Gescher in ein Krankenhaus.

Von Allgemeine Zeitung