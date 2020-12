Mehrheit für Grundstücksverkauf

Bekanntlich ist die Ansiedlung des Lebensmittelfilialisten Norma an dieser Stelle geplatzt. 6300 Quadratmeter, derzeit in städtischer und privater Hand, sollten dafür genutzt werden. Wie Bauamtsleiter Uwe Wißmann im BPSD erläuterte, stehe eines der privaten Grundstücke nicht mehr für diesen Zweck zur Verfügung. Es sei daher fraglich, ob der verbleibende Flächenzuschnitt für einen Lebensmittelmarkt überhaupt passe. Gleichzeitig verwies Wißmann auf die hohe Nachfrage nach Baugrundstücken in Hochmoor – 15 Plätzen stünden 41 Bewerbungen gegenüber. Auch der geplante Lärmschutzwall müsste bei einem Freihalten der Fläche in zwei Teilen gebaut werden, was die Maßnahme verteuern würde. Vor diesem Hintergrund blieb die Verwaltung bei ihrer Empfehlung, die Baugrundstücke jetzt zu veräußern.

Im Ausschuss gingen die Meinungen auseinander. Dominikus Bartusch (CDU) betonte zwar, dass die Verwaltung weiterhin mit Nachdruck nach einer Einzelhandelslösung für Hochmoor suchen müsse. Gleichzeitig sei es falsch, jetzt Grundstücke zurückzuhalten und Bauwilligen die Möglichkeit zu verwehren, ihren Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Auch Nico Charbon (UWG) sprach sich dagegen aus, die Bauwilligen in Hochmoor ewig warten zu lassen.

Grüne, SPD und FDP plädierten wie schon im Bezirksausschuss dafür, die drei städtischen Flächen freizuhalten. Christoph Gand (FDP) monierte, dass sich der Bauausschuss einfach so über das Votum des Hochmooraner Gremiums hinwegsetze. Thomas Kemper (Grüne) verwies auf andere Bebauungsmöglichkeiten in Hochmoor und meinte, der vorgesehene Standort für einen Lebensmittelmarkt sei genau richtig. Dafür solle die Gesamtfläche, möglichst einschließlich der privaten Grundstücke, freigehalten werden. Und Fraktionskollege Günter Effkemann ergänzte: Wenn man diese Fläche aufgebe, seien alle Chancen für die Ansiedlung eines Discounters in Hochmoor vertan. Er beantragte eine namentliche Abstimmung.

Die kam dann auch: Sieben Stimmen (Grüne, SPD, FDP) gab es für den Beschlussvorschlag, die drei städtischen Grundstücke für die mögliche Ansiedlung eines Marktes freizuhalten. Acht Ausschussmitglieder (CDU und UWG) votierten dagegen. Der Beschluss, die Baugrundstücke zu veräußern, wurde schließlich bei acht Ja-Stimmen, sechs Enthaltungen und einer Nein-Stimme gefasst. Mit aufgenommen wurde der Hinweis von Bartusch, die Verwaltung möge sich weiterhin um eine Nahversorgungslösung für Hochmoor kümmern. Im Nachgang zur Sitzung kam der Antrag von der FDP, das Thema abschließend im Rat auf die Tagesordnung zu setzen. | Kommentar