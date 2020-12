„Wollen weiter organisch wachsen“

Seit zweieinhalb Jahren läuft die Planung für das Großprojekt, das den Standort im Gewerbegebiet Nord deutlich aufwerten soll. Während die Unternehmensgeschichte bereits vor über 100 Jahren mit dem Kohlenhändler Anton Dieker am Hauskamp begonnen hat, befindet sich der Baustoffhandel erst seit 1981 am heutigen Standort. Dort entstand das Verkaufsgebäude mit Lagerhalle und Freiflächen. Stetiges Wachstum führte 1988 zur Errichtung einer zweiten Halle für Dämmstoffe und 2012 zum Bau einer Logistikhalle. Nun investiert Dieker rund 4,5 Millionen Euro, um das florierende Unternehmen für die Zukunft aufzustellen.

Ende Oktober ist der Spatenstich für die Erweiterung der Logistikhalle erfolgt. Durch den Anbau verdoppelt sich die jetzige Hallenfläche: „Wir haben dann 5600 Quadratmeter unter Dach“, erläutert Dieker – viel Platz für Massenbaustoffe wie Parkett, Laminat, Türen, Dämmstoffe oder Sackware. Bis Weihnachten soll die Konstruktion stehen, Mitte März ist der geplante Fertigstellungstermin. Parallel läuft der Abbau der 1988 errichteten Lagerhalle, die von einem Jungunternehmer an anderer Stelle in Gescher wieder aufgebaut wird. Auf diese Weise entsteht Platz für ein Außenregallager. Ende 2021 soll auch die älteste Lagerhalle zurückgebaut werden, bevor 2022 die Erweiterung des Verkaufsgebäudes an der Porschestraße ansteht. „Dann können wir ein größeres Warensortiment anbieten, auch im Bereich Garten“, blickt Dieker nach vorn. Das alles finde bei laufendem Betrieb statt und sei in etwa so „wie eine Operation am offenen Herzen“.

Längst ist es nicht mehr der Privatverkauf, mit dem Dieker & Voss den Hauptumsatz macht. Die privaten Häuslebauer kommen zwar auch und haben in den Sommermonaten, als in den Wohnungen coronabedingt mehr als üblich renoviert und saniert wurde, für eine kleine Umsatzsteigerung gesorgt, berichtet der Geschäftsführer. Dieker & Voss ist aber auch Großhändler für Bauunternehmer und im Fliesenbereich für den Fachhandel im Umkreis von 350 Kilometern gut aufgestellt. „Und auf der Objektschiene sind wir sogar europaweit im Geschäft“, so Dieker. Wenn in den letzten Jahren beispielsweise der Loungebereich in deutschen Fußballstadien renoviert wurde oder in Großbritannien Lebensmittelketten expandiert haben, hat das Gescheraner Unternehmen nicht selten die Fliesen geliefert. Da würden große Mengen bewegt.

Möglich macht dies ein eingespieltes Team, auf das Dieker stolz ist. Als er 2009 in den elterlichen Betrieb einstieg, waren dort 22 Leute beschäftigt – heute sind es inklusive Teilzeitkräfte 45 Mitarbeiter. Drei Auszubildende, erstmals auch im Lagerbereich, lernen bei Dieker & Voss ihren Beruf von der Pike auf. „Schülerpraktika sind oft der Einstieg für eine Ausbildung bei uns“, weiß Dieker. Nach Abschluss der Erweiterung dürften etwa 50 Mitarbeiter am Standort Gescher tätig sein.