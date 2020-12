Seitliche Kollision mit Pkw auf L 608

Gescher/Stadtlohn. Unfall auf der L 608: Ein 46 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Gescher befuhr am Sonntag gegen 18.15 Uhr die Landesstraße von Stadtlohn in Richtung Gescher. Es kam zu einer seitlichen Kollision mit dem Pkw einer 74-jährigen Frau aus Stadtlohn, die die L 608 in entgegengesetzte Richtung befuhr. Die 74-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Gescheraner blieb unverletzt. Die L608 war während der Unfallaufnahme bis 19.54 Uhr gesperrt, so die Polizei. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Von Allgemeine Zeitung