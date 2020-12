Insekten soll es in Gescher gutgehen

Vorgeschlagen wird, Saatgut mit einer hohen ökologischen Wertigkeit zu nehmen und die Beschaffung über den Interkommunalen Bauhof (IKB) vorzunehmen. In diesem Jahr sind insgesamt acht städtische Standorte mit Wildblumen eingesät worden. Dazu zählen öffentliche Grünflächen an der Kunsthalle Hense und am Grenzlandring, Berkeltal und Stadtpark, die Freifläche an der Hauptstraße, das Gelände an der Kläranlage, ein Areal am Bauhof und die Grüne Mitte Hochmoor. Im kommenden Jahr möchte die Verwaltung zwei städtische Flächen zusätzlich einsäen. Sie schlägt dafür den westlichen Teil des Friedhofes (zwischen Lerchenweg und Nordkamp) vor, wo 200 Quadratmeter Wildblumenwiese entstehen soll. Eine ähnliche Größenordnung lasse sich auf dem Friedhof Hochmoor realisieren.

Sobald der Ausschuss grünes Licht gibt, können auch die Gescheraner Bürger der Insektenwelt wieder Gutes tun und formlos Saatgut beantragen. In der Vergangenheit war die Nachfrage größer als das Angebot: 87 Bürger beantragten Saatgut für eine Fläche von knapp 3200 Quadratmetern, vorgesehen war eine maximale Fläche von 1000 Quadratmetern. Deshalb soll die abzugebende Menge nun erhöht werden: Die Verwaltung empfiehlt, eine Gesamtfläche von 5000 Quadratmetern zu bedienen Da nach den Erfahrungen der ersten Aktion durchschnittlich Sämereien für 40 Quadratmeter beantragt werden, könnten folglich etwa 125 Haushalte von der kostenlosen Abgabe profitieren. Bis Ende Januar 2021 werden entsprechende Anträge im Rathaus entgegengenommen, heißt es. Die Gesamtkosten für die Stadt belaufen sich auf 1000 Euro.

Festgelegt ist, dass jeder Antragsteller maximal die Menge Saatgut erhält, die zur Einsaat einer 50-Quadratmeter-Fläche erforderlich ist. Um einen ökologischen Nutzen zu erzielen, muss die anzulegende Fläche mindestens fünf Quadratmeter groß sein. Die Bildung von Teilflächen ist erlaubt, sofern damit die Mindestgröße nicht unterschritten wird. Auf Verlangen der Stadt muss der Antragsteller per Fotos die Umwandlung der Flächen nachweisen.

Das Feedback der Bürger nach der ersten Aktion sei positiv gewesen: Sie hätten sich mit der Qualität des Saatguts und dem Erscheinungsbild der Blühwiesen sehr zufrieden gezeigt.